Vdf, ritrovata la donna scomparsa a Petruro di Forino

Era in un capanno su una collinetta insieme al suo cane

Novità per la ricerca della donna dispersa a Forino.

Dopo le operazioni del nucleo TAS (topografia applicata al soccorso), del nucleo cinofili, del nucleo SAPR che, con i droni ha perlustrato l’area, ed infine della squadra terrestre, che ha fatto tutti i controlli delle aree, partendo dal posto di ultimo avvistamento nei pressi dell’abitazione della donna, quest’ultima, dopo essere stata ritrovata e recuperata con l’elicottero, è stata portata presso il campo sportivo di Forino, dove è stata affidata ai sanitari del 118.

Nelle ricerche è stata impegnata anche la flotta aerea del Corpo Nazionale, con l’intervento dell’elicottero “Orso Bruno”.

Era in un capanno su una collinetta, sempre in zona Petruro di Forino, ed insieme a lei è stato recuperato anche il cane in buone condizioni.

La donna apparentemente sta bene.

Nonostante le difficoltà del periodo, la tenacia, lo spirito di aiutare ha permesso ai Vigili del Fuoco di ottenere questo grande risultato.