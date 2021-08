E' possibile partecipare alla call entro il 20 settembre 2021

Entro il 20 settembre 2021 è possibile partecipare alla call Forti Insieme, iniziativa di Lventure Group, promossa da Procter&Gamble e realizzata in collaborazione con Women’s Forum For The Economy&Society, che mette in palio un premio da 75mila euro per le migliori idee innovative “al femminile”.

Possono infatti partecipare solo società italiane o gruppi di lavoro che hanno intenzione di avviare una propria attività imprenditoriale, che contino almeno il 50% dei cofounder donne o che abbiano un Team Leader o Ceo donna.

Ulteriori informazioni, modalità di iscrizione telematica e testo integrale del bando sono raggiungibili cliccando qui.

Fonte: cliclavoro.gov.it