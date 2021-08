Tale dispositivo è disponibile nella versione al sito del Punto di Contatto Nazionale e nella versione App

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Prefettura di Avellino:

“Per realizzare una politica comune sull’immigrazione e l’asilo è stato istituito, con decisione del Consiglio d’Europa del 14 maggio 2008 n. 381 l’European Migration Network (EMN), il cui mandato è quello di fornire informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili su temi relativi alle migrazioni e all’asilo, mettendole a disposizione dei decisori pubblici a livello nazionale e comunitario, attraverso la pubblicazione di rapporti annuali , studi tematici, analisi, statistiche e il meccanismo della ad hoc queries lanciate tra gli Stati membri per raccogliere informazioni comparative.

Il Punto di Contatto Nazionale per l’Italia è stato identificato nella Direzione Centrale per le politiche migratorie- Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno.

Al fine di alimentare efficacemente il capitale informativo ed esponenziale da condividere all’interno del network nazionale ed europeo e di armonizzare i linguaggi in uso sui temi dell’asilo e dell’immigrazione, è stato istituito lo strumento del Glossario EMN , un vocabolario multidisciplinare che comprende circa 500 termini e concetti concernenti l’asilo e la migrazione.

Tale dispositivo è disponibile sia nella versione online in italiano e in inglese direttamente accessibile al sito del Punto di Contatto Nazionale (http://www.emnitalyncp.it/glossario/ ) sia nella versione App facilmente scaricabile nelle versioni iOS (“Glossario EMN”- https://apps.apple.com/it/app/glossario-e-m-n/id1464780389 ) e Android (“Glossario dell’European Migration Network”- http://www.emnitalyncp.it/glossario/ ).”