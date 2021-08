Oltre 250 partecipanti all’iniziativa promossa dalla Pro Loco Vallesaccarda

Successo oltre ogni aspettativa per la prima edizione della Trekking Baronia Marathon che ha visto più di 250 iscritti, appassionati trekkers, cimentarsi nel percorso di 42 km attraverso i comuni della Baronia, in provincia di Avellino. Da Vallata a Scampitella, in circa 12 ore, sono stati attraversati i suggestivi sentieri collinari percorsi, secondo la storia e il mito, dal poeta latino Orazio, passando per i comuni di Vallesaccarda, Trevico, Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia e San Sossio Baronia, che hanno partecipato attivamente alla buona riuscita della giornata curando l’organizzazione dei punti di ristoro e la pulizia dei percorsi.

L’iniziativa, che si colloca nell’ambito del più ampio progetto “I Cammini di Orazio” è stata organizzata e promossa dalla Pro Loco Vallesaccarda, ed ha visto la partecipazione attiva di numerosi volontari e associazioni impegnati nell’offrire assistenza ai camminatori.

A loro, insieme a tutti gli sponsor, ai responsabili dell’assistenza medica e alla protezione civile, va il plauso e il ringraziamento degli organizzatori. Un’esperienza coinvolgente, resa ancora più piacevole dalla bellezza dei luoghi attraversati, che hanno avuto, con la Trekking Baronia Marathon un’importante occasione di valorizzazione e promozione.

Oltre ai sentieri, infatti, i partecipanti hanno anche attraversato borghi e antiche strade che hanno potuto godere, dunque, del passaggio dei camminatori, come al tempo degli antichi romani. Una grande opportunità dunque, per gli organizzatori e i partecipanti, di ridefinire la fruizione di luoghi spesso, ancora, non adeguatamente valorizzati. Oltre al percorso completo è stato possibile percorrere anche il percorso breve da Vallata a Vallata attraverso le Coste di Santo Stefano di 13 km e la Half Marathon, da Vallata a San Nicola Baronia di 22 km, oltreché la Family Marathon di 3 km, che ha collegato i comuni di Castel Baronia e San Nicola Baronia. Gli organizzatori sono già pronti a lavorare alla realizzazione di un nuovo evento nel mese di ottobre, spinti dalla volontà di migliorare ancora i servizi e l’esperienza offerti con la prima edizione della Trekking Baronia Marathon.