Alto Calore, con apposito avviso, comunica che:

Causa rottura condotta adduttrice ø 300 in agro di Montoro, Frazione Banzano, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati è sospesa. I lavori di riparazione inizieranno non appena individuato il guasto. Si prevede la normalizzazione della fornitura idrica in tarda serata.

I comuni interessati sono:

CONTRADA

FORINO

MONTORO (Fraz. Banzano)

