Attestazione che potrà anche sostituire la certificazione verde COVID-19

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Attestato vaccinale – Smart Card. Indicazioni operative del 6 agosto 2021.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dà mandato alle AA.SS.LL. della Campania, con il supporto dell’Unità di crisi regionale:

- di mettere a disposizione dei cittadini la certificazione vaccinale, ai sensi dell’art.9, comma 7, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come convertito con Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, anche attraverso la piattaforma regionale Sinfonia, dalla quale sono acquisiti i dati alla base della certificazione verde COVID-19 rilasciata dal Ministero della Salute;

- di accelerare la consegna ai cittadini vaccinati con seconda dose della smart card di Regione Campania, per l’accesso alla attestazione di effettuata e valida vaccinazione, in formato digitale, e la relativa esibizione, anche in sostituzione della certificazione verde COVID-19 del Ministero della Salute, laddove non ancora rilasciata per problematiche tecniche.

SCARICA IL PROVVEDIMENTO:

