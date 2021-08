La domanda va presentata entro le ore 12.00 del 25.08.2021

Il comune di Monteforte Irpino, tramite apposita nota, comunica che:

Si rende noto che è stato pubblicata manifestazione di interesse per buoni acquisto per generi alimentari a favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai servizi sociali nell’ambito dell’iniziativa spesa solidale per emergenza covid.

In allegato Avviso Pubblico e modello di domanda da presentarsi entro le ore 12.00 del 25.08.2021.

Per l’avviso completo clicca qui