Il calendario del mese di agosto prevede due masterclass

Continuano gli appuntamenti presso la Residenza Artistica Sharing Art (Via Civita 5/A), un luogo situato nella splendida cornice del Parco Archeologico di Pompei, dove si respira arte e cultura nelle più svariate forme.

Il calendario del mese di agosto prevede due masterclass, con selezioni ancora aperte: Il Gioco Comico con Augusto Fornari (dal 3 al 8 e dal 24 al 29 agosto), Basta Recitare con Maurizio Donadoni e Francesca Della Monica (dal 16 al 23 agosto).

Il laboratorio sul comico a cura di Augusto Fornari, dal titolo “Il gioco comico” è una masterclass intensiva che punta ad analizzare e sperimentare le diverse modalità del comico: la gag fisica e verbale, la parodia, la farsa, la commedia, il timing e la clownerie. Un percorso per sviscerare i meccanismi della comicità e stimolare, attraverso le improvvisazioni, l’immaginazione dell’attore, accompagnandolo nella pratica in scena per toccare con mano e plasmare la materia comica.

Il Laboratorio teatrale a cura di Maurizio Donadoni è un trekking essenziale tra i fondamentali dell’artigianato d’attore per eliminare orpelli inutili, sfiorando le radici semi-magiche della professione, con qualche sosta ad esaminare alcuni trucchi del mestiere.

Il laboratorio di Francesca Della Monica è uno Studio dello spazio vocale, inteso quindi come campo di azione del movimento e del gesto vocale nella voce cantata e parlata, nella performance individuale e collettiva.

Si avvicina, inoltre, il termine per l’invio delle candidature ai festival POMPEI COMEDY E SHORT MOVIE.

La Klimax Theatre Company presenta la prima edizione del festival POMPEI COMEDY 2021, con l’intento di mettere in luce la comicità italiana con un confronto tra attori comici provenienti da tutta Italia, dando così spazio alla nascita di nuove forme d’arte.

Le selezioni per accedere al POMPEI COMEDY 2021 sono aperte a tutti gli attori comici professionisti, senza limite di età, che siano cittadini e cittadine italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di idonei documenti identificativi. Le candidature (da inviare entro e non oltre il 20 agosto) saranno sottoposte al giudizio insindacabile della Direzione Artistica, che decreterà i 16 concorrenti che andranno in finale.

I premi messi in palio sono:

PRIMO PREMIO Giuria Tecnica (un assegno di € 700,00);

PRIMO PREMIO Giuria Popolare (un assegno di € 300,00);

SECONDO PREMIO Giuria Tecnica (“Buono Viaggio” per 4 persone);

SECONDO PREMIO Giuria Popolare (un buono di € 50,00 da spendere in libreria).

Per scaricare il bando (https://www.klimaxtheatre.it/spettacoli/pompei-comic-2021/).

POMPEI SHORT MOVIE 2021, vuole invece mettere in risalto il cinema, la più completa espressione d’arte nel campo della fantasia, lo strumento per eccellenza di informazione, maestro del coinvolgimento.

L’obiettivo è dare l’opportunità a registi e a neo registi di raccontarsi e raccontarci attraverso i loro cortometraggi, accuratamente selezionati provenienti da tutta Italia.

Le selezioni Sono aperte a tutti i registi aspiranti e professionisti, senza limite di età, che siano cittadini e cittadine italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di idonei documenti identificativi.

Le candidature (da inviare entro e non oltre il 20 agosto) saranno sottoposte al giudizio insindacabile della Direzione Artistica, che decreterà gli 8 cortometraggi che andranno in finale.

Questo il link per scaricare il bando (https://www.klimaxtheatre.it/spettacoli/pompei-short-movie-2021/#toggle-id-2).

Continua nel frattempo la rassegna SHARING ART POMPEII EVENTS (ideata e diretta da Luca Varone, con il supporto dell’attrice e direttrice gestionale Solange Corso) con un calendario ricco di appuntamenti.

POMPEI ART diverse installazioni di artisti contemporanei accompagneranno tutto il periodo dello Sharing Art.

Dal 2 al 23 agosto 2021 PERSONALE MARIA NEMOIANNI

Dal 9 al 23 agosto 2021 PERSONALE ANNA BARONE

Dal 23 al 27 agosto 2021 PERSONALE GIULIA SICA

Dal 30 agosto al 5 settembre 2021 MOSTRA COLLETTIVA BLUE ART

Dal 13 al 19 settembre 2021 PERSONALE VALERIO VALLANTE

POMPEI COMEDY serate dedicate alla comicità. Comici provenienti da tutta Italia saranno pronti a farci ridere. Il voto sarà affidato al pubblico e alla giuria tecnica che decreteranno i vincitori.

1 settembre ore 21:00 POMPEI COMEDY 2021

2 settembre ore 21:00 POMPEI COMEDY 2021 e PREMIAZIONI FINALI

POMPEI CULTURE appuntamenti letterari, incontri di yoga e un premio letterario.

23 agosto 2021 ore 19:00: NOTTE DEI POETI

3 settembre 2021 ore 19:00 si terrà il PREMIO LETTERARIO: “NOVELLE VESUVIANE” organizzato dalla Compagnia Klimax Theatre Company, il Quaderno Edizioni e La Pro Loco “Villa Regina”

Dal 17 al 19 settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 THEAILING MEDITATION – Consapevolezza di Sé – YOGA & MEDITATION

POMPEI DANCE serate dedicate al ballo

27 agosto 2021 ore 19:00 Swing under the Stars – Live Music in compagnia del gruppo Lazy Gangband

POMPEI MUSIC serate di concerti e musica dal vivo

9 agosto 2021 alle ore 21:30 Tartaglia Aneuro in trio

30 agosto 2021 alle ore 21:30 PENNELLI DI VERMEER

13 settembre 2021 alle ore 21:30 FABIANA MARTONE

POMPEI SHORT MOVIE

4 settembre 2021 alle ore 21:00 POMPEI SHORT MOVIE 2021

5 settembre ore 21:00 POMPEI SHORT MOVIE 2021 e PREMIAZIONI FINALI

Il programma è in continuo aggiornamento. Per info, consultare il sito www.klimaxtheatre.it e le pagine Facebook e Instagram.