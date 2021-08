Il presidente Giuseppe Albanese ha presentato la nuova divisa di rappresentanza

Nel panorama del ciclismo atripaldese è davvero un’annata speciale e ricca di novità per il team Eco Evolution Bike.

Il club del presidente Giuseppe Albanese dopo aver annunciato che è in progetto una formazione di una squadra femminile ora ha voluto presentare anche la nuova divisa di rappresentanza che il team sfoggerà per eventi speciali. Un nuovo look da affiancare alla divisa ufficiale per il Eco Evolution Bike.

Insomma, anche in questo caso la compagine atripaldese ha voluto sorprendere nel dare un tocco di creatività nella nuova divisa. Il colore dominante è l’azzurro e il nero, ben evidente sul davanti e sulla schiena, la scritta del main sponsor Fondital del patron dott. Orlando Niboli e Mielepiu’ del patron Alfonso Miele e i fratelli Giuseppe, Marco e Paolo Miele, storica azienda atripaldese leader nella vendita di materiale idro termo sanitari.

“Presentare la nuova divisa - commenta il presidente Giuseppe Albanese - suscita sempre forti emozioni; è il simbolo dell’unione tra imprenditori, atleti, appassionati del mondo delle due ruote, indossare e portare una divisa vuol dire condividere un progetto. Personalmente la trovo bellissima e devo complimentarmi e ringraziare il nostro principale sponsor dott. Marco Miele patron assieme ai fratelli Giuseppe e Paolo della storica azienda atripaldese Mielepiu”.

Dunque, il binomio tra il team Eco Evolution Bike Mielepiu’e Fondital regala una divisa veramente molto originale che sicuramente non passera inosservata. Per lo staff e atleti, la nuova divisa di rappresentanza, da un’ulteriore spinta per fare squadra e pedalare con quel entusiasmo che finora ha contraddistinto tutti gli atleti del team atripaldese.