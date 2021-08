I progetti riguardano l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale comunica che, alla scadenza del bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare in progetti per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, sono 1.384 le domande presentate dai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Anche per questo bando i giovani hanno utilizzato, direttamente dal PC, dal tablet o dallo smartphone, la piattaforma DOL (Domanda On Line) per compilare e inviare la domanda di partecipazione alla selezione di operatore volontario di servizio civile universale e l’elevato numero di domande pervenute (quasi il doppio dei posti disponibili), rispetto ai posti messi a bando, testimoniano l’efficacia e la semplicità del sistema di presentazione on line delle domande.

Numeri che dimostrano, ancora una volta, il grande entusiasmo dei giovani per questo istituto che rappresenta uno dei grandi valori per il nostro Paese.

Costante l’impegno del personale del Dipartimento che ha fornito un supporto a tutti quei giovani che hanno manifestato dubbi o chiesto informazioni in tutti i momenti della compilazione e della presentazione della domanda. Numerose sia le mail inviate alla casella di posta dedicata, alle quali è stata data risposta in tempi brevissimi; sia le telefonate ricevute dall’URP per avere chiarimenti ed assistenza per la partecipazione al bando.