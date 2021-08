Il termine per l’adesione è fissato al 10 settembre 2021

Pubblichiamo la nota della Camera di Commercio di Avellino.

Parità di genere entro il 2030. È questo l’ambizioso obiettivo indicato dalla presidente della Commissione Europea Ursula vor der Leyen da raggiugere attraverso una serie di misure che includono il sostegno al lavoro all’imprenditorialità femminile, lo sviluppo delle competenze digitali la riduzione del divario salariale fino ad al contrasto agli stereotipi ed alla violenza sulle donne.

In questo contesto di rinnovata e forte attenzione al tema del “gender equity” nasce il progetto «E-WOMEN LAB» promosso da e-Bay Italia e Dintec – Agenzia delle Camere di commercio specializzata sui temi dell’innovazione e del digitale – con la finalità di supportare l’imprenditorialità femminile e la presenza di donne in settori STEM.

Il Progetto dà l’opportunità a 40 imprenditrici di realizzare un percorso di qualificazione ed aggiornamento professionale sul tema dell’e-commerce e di beneficiare di un supporto tecnico per l’apertura di un negozio virtuale su e-Bay.

Le imprenditrici saranno selezionate sulla base delle competenze digitali possedute, misurate attraverso Digital Skill Voyager il test on-line dei PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio disponibile su www.dskill.eu; saranno valutate le candidature che hanno ottenuto il punteggio più alto e, in caso di parità, il minor tempo impiegato per completare il test. NB: seguire le modalità di registrazione al test specificate nella brochure in allegato a questa pagina.

Il programma formativo si svolgerà esclusivamente in modalità on-line e prevede la formazione di 2 classi di massimo 20 imprenditrici ciascuna; per ogni classe, verranno offerte 15 ore di corso obbligatorie, alle quali potranno essere aggiunte ulteriori 10 ore facoltative di approfondimento su specifici temi.

Il Progetto si concluderà con un project work da realizzare in occasione delle settimane dedicate al Black Friday e Cyber Monday, dal 22 novembre al 5 dicembre 2021. Nel project work sarà chiesto alle imprenditrici di applicare i metodi e la strategia di vendita che sono state oggetto della formazione. I tre migliori progetti saranno valutati da eBay e Dintec sulla base di requisiti che includono, a titolo esemplificativo, performance delle vendite, interazione con i clienti, allestimento della vetrina. Alle vincitrici sarà data visibilità attraverso azioni di promozione nazionali e la diffusione sui canali social di e-Bay, Dintec, dei PID delle Camere di Commercio, della rete dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile oltre che dei partner del progetto: Università Bocconi e Associazione SheTech.

Il Progetto, la cui adesione è totalmente gratuita, è rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili, iscritte al Registro delle imprese. La definizione di impresa femminile è quella utilizzata dall’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere – Infocamere.

Il termine per l’adesione è fissato al 10 settembre 2021.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dai PID – Punti Impresa Digitale - strutture delle Camere di commercio dedicate a supportare la transizione digitale delle micro, piccole e medie imprese – in collaborazione con la rete dei Comitati per l’imprenditoria femminile presenti nelle Camere di commercio per promuovere la cultura imprenditoriale presso le donne e con Sicamera, focal point del sistema camerale in tema di imprenditorialità femminile e di assistenza tecnica ai Comitati.

