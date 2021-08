Allarme incendi in Irpinia, da ieri necessari circa 50 interventi

I Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme che attanagliano la provincia di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla giornata di ieri, 3 agosto, sono stati impegnati in circa cinquanta interventi che hanno riguardato incendi di bosco, macchia mediterranea e sterpaglie.

La situazione più grave si è registrata nel comune di Aquilonia, in contrada San Vito, dove sono andati a fuoco più di ottanta ettari tra boscaglia e macchia mediterranea. Incendio molto vasto che ha impegnato diverse squadre del Comando di Via Zigarelli, da ieri e fino a pochi minuti fa, quando la situazione sembra essere ritornata sotto controllo.

Per quanta riguarda la giornata di oggi quattro agosto la criticità più importante si è verificata nei pressi della zona industriale di Castelfranci, dove ancora ora operano tre squadre dei Vigili del Fuoco con supporto di mezzi aerei, per lo spegnimento di un vasto incendio di bosco.

Altri interventi sono stati effettuati a Cassano Irpino sulla SS 7 Appia, a Montefalcione in contrada san Marco, a Montemiletto in contrada Spina e in contrada Cuculo a Mirabella Eclano.

Tra gli interventi da segnalare nel pomeriggio sempre di oggi, subito dopo le ore 16.30, una squadra è dovuta intervenire a Santa Paolina in località Ponte Zeza, per lo spegnimento di circa seimila metri di sterpaglie, proprio nel punto dove era stata ritrovata l’auto del ragazzo scomparso nei giorni scorsi, le fiamme sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area.

Continua tutt’ora il grosso lavoro dei Vigili del Fuoco di Avellino per far fronte all’emergenza incendi che sta attanagliando la nostra Irpinia.