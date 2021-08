Per il concorso “Narrare la pandemia, tra utopia e distopia. Sogni, incubi e realtà ai tempi del Coronavirus”, il Comune di Fontanarosa ha ricevuto ben 107 elaborati tra prosa, poesia e arti figurative, tutti eccezionalmente carichi di significato, densi di paura, di dolore e di speranza. La giuria ha valutato con attenzione ogni opera e, a suo insindacabile giudizio, si comunica che i vincitori e le vincitrici del concorso sono:

1° POSTO: DE DOMINICIS IRENE, “Mio padre lavora per Babbo Natale”

Data la qualità delle opere ricevute, la giuria, in aggiunta, ha selezionato anche altri testi particolarmente meritevoli per la pubblicazione all’interno dei “Quaderni delle Medical Humanities”, che verranno curati dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa:

BASSI LORENZO, “Situazioni Coronavirus”; BELOTTI EGIDIO, “La tua terra”; CONFUORTO VALENTINA, “L’olezzo tropicale”; FIORENTINO MONICA, “La lupa Merisia”; GENNARA DANIELE, “Io e il virus”; GORLAS MAGDALENA, “Dilemmi di un uomo in tempi di pandemia”; GRENCI VIOLA MARIA, “Inquieta assonanza”; LARATRO MARCO, “Covid: un terribile neonato millenario”; MUOLO MIMMO, “Il requiem dell’aurora”; OMBRINI SARA, “Punti di vista”; PIRAS IRENE, “La pandemia de noartri”; RAMPINO AGOSTINO, “Serigrafia su carta”; STEFANELLI RENATO, “Come tutti i nonni”; TOMASETTI IVANA, “Resistere”.

Ci auguriamo vivamente che questo concorso abbia contribuito, anche in minima parte, a un processo di catarsi. Non riusciamo a esprimervi l’emozione di aver letto le vostre storie, di esserci immedesimati nelle vostre riflessioni, di avervi sentito vicino nella “lotta” contro la distopica realtà in cui stiamo vivendo, continuando sempre a sognare l’utopia.