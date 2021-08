Sta accadendo in vari comuni Irpini

Il Comune di Fontanarosa. tramite nota Facebook, comunica che:

Da alcuni giorni una banda di delinquenti sta telefonando a casa di persone anziane spacciandosi per familiari in cerca di aiuto. Sta accadendo in vari comuni Irpini.

Si fanno consegnare soldi o gioielli con diverse modalità.

Qualsiasi movimento strano chiamate subito 112 o 113. Figli e nipoti avvisate soprattutto i vostri genitori, nonni e persone vulnerabili.