Un progetto audace ed emozionante, con cui si cercherà di portare l'Irpinia nel mondo

Oltre 20 addetti ai lavori, 3 auto da drift, una monoposto da Formula 3, droni da corsa, action cams e videocamere.

Questo e tanto altro ha dato vita ad un progetto incredibilmente originale e pieno di adrenalina, tra i tornanti di Montevergine. Quello ideato e realizzato da 3DRap, l’azienda irpina di stampa 3D e prototipazione digitale che, ormai da anni, fa parlare di sé in tutto il mondo, per l’innovazione che riesce a portare in diversi settori, in particolare in quello del motorsport.

Per lanciare un nuovo prodotto legato al Simracing, 3DRap ha scelto una delle vette più caratteristiche e significative dell’Irpinia, diventata set dei video spot dedicati alla nuova pedaliera per professionisti delle corse simulate “NGASA”.

Un omaggio alla terra d’origine del team aziendale, non solo nel nome del nuovo dispositivo ripreso anche dal noto gruppo social Parlare Avellinese, ma nell’intera realizzazione della campagna di comunicazione che, come da obiettivo primario di 3DRap, ha coinvolto tante realtà nazionali e soprattutto locali, promuovendo il territorio e la cultura ad esso legata.

Su strade tortuose, con paesaggi mozzafiato, resi ancora più affascinanti dalle riprese dei droni, le auto hanno sfrecciato fino al Santuario di Mamma Schiavona.

Se siete curiosi, potete godervi lo spettacolo dei due capitoli che compongo questo progetto promozionale: Chapter I: The Origins e Chapter II: The Race.

Il rombo dei motori ha contaminato per qualche ora il silenzio che avvolge di solito il complesso religioso, circondato, nel giorno delle riprese, da un tripudio di fragore, colori e adrenalina, il cui incredibile risultato finale è da scoprire sui canali social di 3DRap.

«Era una scommessa l’invito alle attività locali a partecipare alla realizzazione del video promozionale che ha voluto restituire visibilità al territorio dove la nostra azienda è nata e continua a crescere – dichiara la squadra di ingegneri e collaboratori di 3DRap -. Oggi possiamo dire che l’abbiamo vinta, riuscendo non solo ad ottenere un ottimo risultato finale con i video ultimati e pubblicati nelle ultime settimane, frutto di un lungo e minuzioso lavoro di squadra, ma soprattutto per aver centrato il nostro obiettivo, quello di coinvolgere piccole e grandi realtà locali che, un po’ come tutti, stavano cercando di uscire da un periodo davvero buio. Siamo soddisfatti e felici di aver realizzato qualcosa di nuovo nella nostra terra e di aver ricevuto un riscontro totalmente positivo da parte di attività e istituzioni, per questo ringraziamo ogni singola persona e azienda che hanno contribuito al nostro progetto».

Hanno partecipato a vario titolo, supportando 3DRap in quella che si è dimostrata una vera e propria operazione di scambio tra l’innovazione tecnologica e le tradizioni di una terra ricca e preziosa come l’Irpinia: DroneXitalia, Technorace, Drivemotive, Drivingitalia.net, DGS, Eumakers, Ink Eaters, Am Grafica, Sovrano Tricot Maglieria, Moto OK, Polipop, Dal Presidente Paninoteca, Studio Immobiliare Moreno Corrado, I Santi Osteria, Irpinitaly, TgMercurio, Speed Max Racing.

Supporto e collaborazione, le parole chiave per un emozionante e dinamico omaggio alle quattro ruote e all’Irpinia, realizzato anche e soprattutto grazie alla disponibilità del Comune di Mercogliano e all’ospitalità dell’Abbazia di Montevergine. A tutti loro, e in particolare al sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, che ha accolto con grande entusiasmo la proposta e si è subito mobilitato insieme alla sua squadra, vanno i ringraziamenti e la riconoscenza di 3DRap che, pur esportando in oltre 200 Paesi nel mondo, non perde mai di vista le sue origini.