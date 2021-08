La disposizione rimarrà in vigore fino al 31 agosto

Il Comune di Ariano Irpino, con apposito avviso. comunica che:

Dalla data odierna e fino al 31 agosto 2012, è in vigore la ZTL – Zona Traffico Limitato -nel Centro Storico di Ariano, lungo Via D’Afflitto e Via Vinciguerra con i seguenti orari:

I giorni feriali dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00;

I giorni festivi interna giornata, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, uniformando agli stessi orari la sosta veicolare, fermo restando che le operazioni di carico e scarico merci negli stalli all’uopo dedicati insistenti nella ZTL, siano effettuate nelle fasce orarie dei giorni feriali 9.00/11.00 e 15.00/17.00.

E’ istituita, inoltre, nel periodo dal 7 al 22 agosto 2021, la ZTL su Piazza Plebiscito con divieto di transito nella fascia oraria 17.00/02.00 con interruzione e deviazione dei flussi veicolare da Piazza Duomo e Via Mancini/San Francesco. Invece, in Piazza Plebiscito nel medesimo periodo e fascia oraria, è vigente la sosta vietata con rimozione forzata.

Sono esclusi dalla disposizione, i veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso.