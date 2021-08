“L’Arte ritrovata”, inaugurata la mostra presso il Circolo della Stampa di Avellino

La mostra è visitabile gratuitamente dal 2 al 16 agosto

Questa sera è stata ufficialmente inaugurata, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la mostra ”L’Arte ritrovata”.

Una mostra di quadri, sculture e oggetti d’arte “Ritrovati” tra il materiale da riciclare o nel lavoro di svuotamento opifici civili e industriali, che sarà visitabile gratuitamente dal 2 al 16 agosto.

Non è raro che alcuni capolavori della storia dell’arte ritenuti persi o sconosciuti vengano ritrovati negli angoli di uno scantinato, nelle scatole polverose di un attico, nei contenitori di un garage o negli archivi di un museo ma non è questo che muove la passione di Dentice Pantaleone, imprenditore nel settore del riciclo dei rifiuti, bensì una curiosità innata e l’amore per il collezionismo che lo ha portato negli anni a realizzare un vero e proprio museo documentale e di oggetti disparati come: manifesti originali del cinema, foto, riviste, giornali, cartoline,lettere, dischi, oggetti d’arte, mobili, attrezzi da lavoro, quadri, disegni e sculture e che dire delle vecchie sveglie che raccontano la storia dell’evoluzione tecnologica, i giocattoli vintage ci riportano all’inizio del 900 e … ancora tanto da catalogare e sistemare.

Chissà che storia raccontavano questi oggetti, in quale mani erano passati e che significato avevano avuto per chi li aveva posseduti. Lettere, cartoline, foto, manifesti del cinema, documenti, quadri, sculture, disegni, biciclette, bottiglie, attrezzi da lavoro, giocattoli vintage, orologi, sveglie . L’imprenditore ha conservato, catalogato, fatto ulteriori ricerche sulle origine di questi oggetti. Stimolato soprattutto dopo il ritrovamento di foto originali della Prima Guerra Mondiale e delle pagine del diario personale del Maggiore Sabelli , con cui ha recentemente allestito una mostra tematica che ha riscontrato un gran successo.

Da tali esperienze Dentice Pantaleone ha deciso di continuare a condividere questa sua passione in eventi culturali e didattici, e questa volta ha deciso di valorizziamo l’arte “ritrovata”, sicuro di stimolare l’interesse dei visitatori. Queste le parole dell’imprenditorie nel merito dell’inaugurazione di oggi: «Ho messo a disposizione, per farli vedere in questa mostra, questi oggetti particolari che ho messo assieme nel corso degli anni all’interno del mio museo personale. Questa mostra nasce per dare dimostrazione alle persone che si possono conservare le cose e farle rivivere. L’arte e la cultura sono cose che non si possono buttare.

Io ho un museo aziendale personale, dove negli anni ho cercato di raggruppare tutto in maniera seriale. Avevo pensato che le persone che vengono da me hanno la possibilità di vederlo, ma non tutti possono venire. Quindi la mia scelta è stata quella di mettere a disposizione alcuni contenuti perché l’arte e la cultura sono proprietà di tutti, e così facendo do il mio contributo alla città.

Le persone si disfano abbastanza facilmente delle cose, perché sembrano sempre un di più, un fastidio, ma tra questi oggetti buttati io invece ritrovo sempre cose di valore. Ogni oggetto è speciale a modo suo e oramai faccio prima a dire cosa non ho nel mio museo rispetto a cosa ho. Soprattutto la cosa l’importante è sapere assemblare e saper presentare le opere con coraggio, e farlo secondo un modo che è il mio.»