Il Festival si terrà dal 24 al 30 agosto

L’Organizzazione di “Benevento Città Spettacolo” informa il gentile pubblico che a partire dalle ore 17:00 di martedì 3 agosto 2021, sarà attiva la prevendita per gli eventi ad ingresso con biglietto della 42^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo – Renascenda” che si terrà dal 24 al 30 agosto 2021.

I tagliandi saranno disponibili presso “All Net Service” in via Lungocalore M. di Svevia, 21-25, a Benevento (Tel.: 082442711), dal lunedì al venerdì (ore 10:00 – 13:00 e 17:00 – 19:00) e il sabato dalle 10:00 – 13:00.

I biglietti saranno disponibili anche online tramite il circuito I-Ticket: https://www.i-ticket.it/biglietteria-benevento-citta-spettacolo.

Si precisa che, in ottemperanza all’attuale protocollo dei pubblici eventi di prevenzione del contagio da Covid-19, i titoli di ingresso saranno nominativi ed incedibili. Gli ingressi saranno regolamentati secondo le normative vigenti per gli eventi al pubblico con obbligo di una Certificazione Verde Covid-19. Per ulteriori informazioni: http://www.cittaspettacolo.it/2020/2021/07/28/green-pass-tutte-le-info-per-accedere-agli-eventi-di-citta-spettacolo/.