Bagnoli Irpino, cumuli di legna e veicoli in fiamme

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni supportata anche da quella del distaccamento di Montella, durante la scorsa notte, sono intervenute a Bagnoli Irpino in via San Lorenzo per un incendio che ha interessato diversi cumuli di legna, insieme a due furgoni e un fuoristrada.

Il lavoro di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area è durato diverse ore.