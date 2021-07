Al primo classificato verrà riconosciuto un importo di 6mila euro

Un premio nazionale rivolto a singole imprese o team che hanno un progetto innovativo, a startup non ancora costituite in società e a startup già costituite da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. Si tratta di Idea Battle II, call organizzata da CesenaLab.

Una commissione di esperti di settore valuterà i progetti attribuendo un punteggio ai seguenti criteri: innovazione del progetto, team, opportunità di mercato, stato di avanzamento del progetto, scalabilità del progetto, brevetti e chiarezza dei materiali presentati.

Al primo classificato verrà riconosciuto un importo di 6mila euro, mentre al secondo e al terzo andranno rispettivamente 3mila e mille euro. La call è aperta fino alle ore 21:00 del 6 settembre prossimo.

