L'evento si terrà domenica 1 agosto alle ore 18.00

Domenica 1 agosto 2021, alle ore 18.00, a Morcone, in Piazza San Bernardino, Kinetès – Arte.Cultura.Ricerca.Impresa e la Cooperativa di comunità “Il leone e la rosa”, nell’ambito della LXIV Edizione dell’Estate Morconese, presentano “Rose di Vino, Rose d’Autore”, l’aperitivo di inaugurazione della sede operativa della Kinetès Edizioni e dell’Enoteca di comunità gestita e messa in campo da “Il leone e la rosa”.

Due attività imprenditoriali che nascono dal territorio, per il territorio, che investono sulla valorizzazione e la messa a sistema delle professionalità locali, per dare nuova vita allo scenario economico e socio-culturale del centro storico di uno dei borghi più autentici del Sannio: Morcone.

Da una parte, la Kinetès Edizioni (casa editrice indipendente, nata nel 2019 a Benevento, in seno all’impresa culturale Kinetès- Arte.Cultura.Ricerca.Impresa. Srl, come esercizio espressivo di libertà intellettuale ed imprenditoriale per la promozione e la valorizzazione dell’arte, della cultura e della ricerca) apre ora a Morcone un luogo fisico per l’ideazione, la produzione e la distribuzione dei suoi titoli, un luogo aperto a tutti coloro che vogliano dare, con responsabilità, competenza e passione, “carta e inchiostro” al proprio pensiero.

Dall’altra, “Il leone e la rosa”, neonata cooperativa morconese di comunità, che dà avvio alle sue attività proprio con il “Progetto Enoteca”, volto alla valorizzazione e alla commercializzazione delle produzioni locali attraverso un percorso di qualità che contestualmente miri alla valorizzazione culturale, paesaggistica e ambientale dei luoghi di produzione: in questa direzione, l’iniziativa punta a sviluppare una cultura della interdipendenza tra cibo-salute-ambiente, far conoscere le produzioni tradizionali di pregio del territorio murgantino (ortaggi, legumi, carne, formaggi, vino), in una provincia considerata da molti “la dispensa della Campania”.

In una comunanza di intenti, che emerge già dai loghi di queste giovani imprese, entrambi recanti una rosa, l’aperitivo di domenica sancirà ufficialmente l’inizio della tessitura di una rete di professionisti e operatori economici che hanno fatto dell’impegno, della competenza e della passione il loro credo, che si propone di diventare volano di sviluppo e promozione territoriale, riportando lavoro, economia e vitalità nelle aree interne della Campania, miniere di talenti e voglia di fare.