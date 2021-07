Appuntamento per sabato 31 luglio alle ore 19.00

Appuntamento per sabato 31 luglio ore 19:00 dove, al termine di un percorso di 40 giorni che ha consentito a migliaia di visitatori provenienti anche da fuori regione di godere di un luogo simbolo della storia, della cultura e del paesaggio dei Monti Picentini, l’Amministrazione comunale di Montella riepilogherà i risultati delle iniziative svolte nel Complesso monumentale di Santa Maria della Neve.

Dal 24 giugno al primo agosto il Comune di Montella si è vestito di arte e di cultura trasformandosi in un grande Convivio presso il Complesso Monumentale di Santa Maria della Neve, che ha ospitato l’Anteprima Mondiale della Mostra “Nigredo, Albedo e Rubedo – Magnum Opus: omaggio a Dante” dell’artista torinese Enrico Mazzone.

Per quaranta giorni nello lo storico Complesso, che è stato interamente visitabile, non solo ha ospitato l’intera opera di Mazzone, ma con i suoi giardini e i suoi panorami mozzafiato ha fatto da ineguagliabile cornice ad appuntamenti conviviali con poeti, narratori, musici, seminari e laboratori sull’agricoltura, sul paesaggio rurale, l’accoglienza e la ricerca scientifica.

La stessa opera di Mazzone, che si sviluppo per 97 metri di lunghezza e 4 di larghezza, sarà esposta interamente in Via del Corso a Montella nel pomeriggio di domenica primo agosto per consentire ai cittadini ed ai tanti curiosi di visitarla in tutta la sua bellezza ed ampiezza.