Punto stampa di De Luca su contagi, vaccini e greenpass

Nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha delineato il punto su contagi, sull’emergenza epidemiologica Covid-19, sulla campagna vaccinale e sul green pass.

«Oggi, abbiamo avuto 355 nuovi positivi, quasi tutti asintomatici o con lievi sintomi. Non registriamo un’appesantimento delle presenze negli ospedali e questo ci rasserena. Raggiungiamo oggi 3 mln di cittadini che hanno ricevuto la seconda dose. Dobbiamo superare i 4 mln» - ha dichiarato il Governatore in merito alla situazione dei contagi e in merito all’andamento della campagna vaccinale.

Piena la disapprovazione nei confronti delle numerose manifestazioni contro l’utilizzo del Green Pass: «Una delle manifestazioni più stupide che ho visto sono quelle contro il Green Pass. Se andiamo al ristorante dobbiamo avere il certificato di vaccinazione. Questo può solo favorire la ristorazione».

In merito all’ambito scolastico, De Luca non ha dubbi. Senza vaccini non si potrà ripartire in presenza: «Se vogliamo aprire tutte le scuole con gli studenti presenti dobbiamo completare la campagna di vaccinazione al di sotto dei 18 anni».

Intanto le vaccinazioni procedono velocemente e l’appello del Governatore è sempre lo stesso: «Si sta facendo di tutto per aumentare il numero dei concittadini vaccinati e immunizzati. Dobbiamo essere consapevoli che il tempo in cui completiamo la campagna di vaccinazione è decisivo per impedire la diffusone di altre varianti. Più passa il tempo più avremo il rischio di incontrare varianti anche meno sensibili ai vaccini».

De Luca si è anche soffermato sulla questione della chiusura temporanea del reparto di pediatria e del punto nascita di Ariano Irpino per carenza di personale medico specialista in pediatria: «Non si riusciva a trovare una figura di pediatra per tenere aperte le strutture. Abbiamo lavorato per chiedere a vari ospedali di mettere a disposizione un po’ di personale ma non abbiamo trovato nessuno disponibile. Poi, grazie alla solidarietà di altre ASL riusciremo a risolvere i problemi all’ospedale di Ariano Irpino».