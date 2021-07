Le candidature resteranno aperte fino al 10 settembre

L’Agenzia Nazionale per i Giovani comunica che:

Nell’ambito delle Transnational and Cooperation Activities Erasmus+, si realizzerà ad ottobre 2021 la seconda fase di “Youth Voice through a European digital radio”, attività di lunga durata a supporto dei giovani e del loro spazio di espressione e partecipazionepromossa dall’ANG in collaborazione con le Agenzie di Croazia, Estonia, Portogallo, Slovenia e Spagna. L’attività, lo ricordiamo, è finalizzata a potenziare le competenze digitali di giovani e youth worker in relazione alle digital radio ed ha l’obiettivo ultimo di favorire il collegamento tra i giovani in Europa attraverso la creazione di un Network europeo di digital radio.

Dopo aver realizzato lo scorso aprile un corso di formazione quale prima fase dell’attività, dal 13-16 ottobre 2021 avrà luogo in Italia la seconda fase di Partnership building activity, con i seguenti obiettivi:

fornire spazio per condividere, co-creare e sviluppare nuove idee, approcci, pratiche di partecipazione;

sostenere la creazione di partenariati per favorire l’avvio di nuovi progetti nell’ambito di Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà;

creare piani d’azione o idee di follow-up riguardanti progetti/azioni concrete per implementare una rete europea di radio digitali;

offrire spazi e strumenti per rendere reale e concreto il Network Europeo delle radio digitali;

condividere opportunità e informazioni sulle reti esistenti, agendo come ambasciatori e reporter dei valori europei, come Europeers e Positive Role Models, al fine di contribuire alla Comunità Europea dei Giovani;

creare un “ambiente di partecipazione” in cui i principi, i valori e la comprensione comune dei processi di partecipazione dei giovani possano essere condivisi, diffusi e utilizzati.

L’opportunità è aperta alla partecipazione di 25 partecipanti provenienti dai Paesi aderenti al Programma Erasmus+, appartenenti alle seguenti categorie:

youth worker attivi in progetti di partecipazione per i giovani;

rappresentanti di digital radio che lavorano con e per i giovani, dal livello locale al livello regionale;

studenti universitari con propri progetti in cui la radio è strumento di espressione;

membri dei Consigli Nazionali Giovani, di Consigli dei giovani regionali e locali;

membri del network EUROPEERS;

youth worker attivi in contesti come ad es. i centri giovanili;

membri di movimenti giovanili.

La call di candidatura è attualmente disponibile e resterà aperta fino al 10 settembre 2021. Per conoscere nel dettaglio le condizioni di partecipazione e inviare la propria candidatura, è possibile consultare la pagina https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-voice-through-a-european-digital-radio.9479/.

I partecipanti interessati che hanno già preso parte al corso di formazione realizzato in aprile non necessitano di nuova iscrizione.

Entro la prima settimana di settembre l’Agenzia nazionale per i giovani sarà in grado di confermare se l’attività sarà in presenza come auspicato.