M5S, Sibilia: “Bene intesa su reati di mafia”

Il Sottosegretario all'Interno: "Non era possibile retrocedere su questo punto"

“Bene l’intesa trovata sulla riforma della Giustizia: grazie a Giuseppe Conte e ai Ministri 5 Stelle ci sarà un regime speciale per tutti i reati di mafia, come richiesto dal MoVimento. Abbiamo trovato ferma contrarietà da parte di alcune compagini politiche, ma il buon senso ha prevalso. Non era possibile retrocedere su questo punto, tanto per cominciare per rispetto a tutte le vittime di mafia. Immaginiamo la riforma senza il nostro contributo come sarebbe potuta essere…”

È quanto dichiara il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.