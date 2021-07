Dal 1° agosto

Lapio – Il Forum dei Giovani di Lapio, con il patrocinio del Comune di Lapio, presenta la VI edizione del Palio del Vino – città di Lapio.

La manifestazione si terrà domenica 01 agosto 2021, tra i vicoli e le piazze di una delle capitali irpine delle uve pregiate.

Evento all’insegna del divertimento, musica, giochi e molto altro. Un momento di aggregazione, capace di coinvolgere i giovani e l’intera comunità. Alle ore 11, sfileranno le compagini in gara, saranno presentate le squadre che parteciperanno al palio.

Quindi spazio ai giochi in piazza Sant’Antonio, che si fanno omaggio alla Lapio medievale tra botti di vino, carri ed insidiosi percorsi. A partire dalle ore 16e30 i giochi saranno di scena in corso Umberto I per prolungarsi fino a sera, quando si decreterà la squadra vincitrice.