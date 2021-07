Incremento di imprese iscritte del 24,3% rispetto allo scorso anno

Pubblichiamo la nota della Camera di Commercio di Avellino.

Al 30 giugno 2021 sono 44.914 le imprese registrate con sede in provincia di Avellino. Dall’analisi dei dati congiunturali emerge che nel secondo trimestre 2021 risultano 598 nuove imprese con un incremento di iscrizioni rispetto allo stesso trimestre del 2020 pari a +24,3% che risulta inferiore rispetto alla tendenza nazionale (53,8%). Il dato è peggiorato se si considera che aumentano le cancellazioni (+8,6%), le entrate in scioglimento e liquidazione (+12.2%) e le procedure fallimentari (+142,9%, anche se in termini assoluti sono esigue e pari a 17).

Se ci si focalizza poi sul dinamismo di nuove figure sociali imprenditoriali, in particolare di come influenzano il mercato le imprese partecipate e/o guidate da figure femminili, giovanili (under 35) e da stranieri, i dati del secondo trimestre 2021 rivelano un trend positivo per due su tre categorie imprenditoriali analizzate. Si possono notare dati in crescita per le imprese “femminili” (+33.9%) e per le imprese “straniere” (+7.5%) , mentre per le imprese “giovanili” si registra una carenza (-0.6%). In termini assoluti sono comunque similari i numeri di nuove società per le imprese “giovanili” e per quelle “femminili” (167 società contro le 170 società per quelle a prevalenza “femminile”). Più distanti invece i numeri per le imprese “straniere” (43 nuove società).