In risposta alla nota diffusa alla stampa da Giovanni D’Ercole

Avellino – Con riferimento alla nota diffusa alla stampa da Giovanni D’Ercole e relativa al disservizio occorso nella mattinata odierna sulla linea Avellino-Napoli, l’Air Mobilità ad esito dell’attività di verifica svolta dal gestore dei trasporti, l’ingegnere Carmine Alvino, rende noto che “la società assicura puntualmente manutenzione programmata e controllata sui mezzi della flotta, al fine di garantire standard di efficienza del TPL”.

“L’attività di reportistica mensile relativa agli interventi urgenti effettuati sui mezzi in servizio, segnala che da gennaio 2021- a fronte di 5 milioni di percorrenza effettuata dagli autobus – si sono registrati numero 5 “guasti in linea”, che hanno reso necessario la sostituzione dei bus effettuata nel giro di un’ora”, prosegue Air Mobilità.

“Tra i 5 interventi è compreso anche quello che ha interessato oggi l’autobus NP18 in servizio sulla tratta Avellino-Napoli (centro direzionale), dove sono in servizio normalmente bus Euro 5 e Euro 6. La società è impegnata per migliorare i risultati dell’attività di manutenzione sulla flotta, al fine di ridurre i disservizi agli utenti”, conclude Air Mobilità.