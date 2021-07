Si inizia il 1 agosto con la presentazione del libro “Il ricordo di un amore – al tempo del Covid19"

A Mercogliano la parola tra le più pronunciate nel 2020 diventa il titolo di una rassegna di libri, arte e performance all’aperto. Assembra-Menti è un nuovo format di micro-eventi ideato dalla Pro Loco Mercogliano, dal Forum dei Giovani di Mercogliano e dalla Consulta del patrimonio identitario, con il prezioso sostegno dell’Amministrazione comunale.

Dal 1 al 29 agostola cultura, la musica, il teatro, l’arte saranno i protagonisti di un mese di appuntamenti dedicati a chi ama godersi la città, a chi cerca un piacevole intrattenimento all’ombra dei platani del Viale San Modestino e in alcuni dei luoghi più caratteristici del borgo antico di Capocastello.

«Abbiamo scelto di puntare sugli “assembra-menti” che producono frutti positivi. Di dare spazio all’arte della scrittura, al dialogo, al potere della musica e della recitazione – commenta il Presidente della Pro Loco Stefania Porraro – La scelta non è stata casuale, vogliamo lanciare un messaggio: la ripartenza della socialità deve essere improntarla alla coscienza e agli obiettivi costruttivi»

6 nuovi libri da scoprire, 21 scrittori, 4 giovani musicisti, un quintetto di musica strumentale, un omaggio a Dante Alighieri con un brillante storico dell’arte irpino, una mostra d’arte ed un pianista fuori dagli schemi.

«Non c’è occasione migliore per cominciare a rivedersi se non quella di mettere insieme le energie e organizzare dei momenti nei quali la comunità si aggrega per discutere di libri che parlano di territorio con autori del territorio, per ascoltare della musica o assistere a performance di alto profilo – aggiunge il Presidente della Consulta del patrimonio identitario Antonio Severino – Abbiamo voglia di assembrarci ma con le menti consapevoli che la nostra libertà di stare insieme assume ancora più valore se il pretesto diventa riflettere, discutere e condividere insieme momenti di cultura e d’evasione per l’arricchimento individuale e collettivo».

Si inizia il 1 agosto con la presentazione del libro “Il ricordo di un amore – al tempo del Covid19” de La compagnia dei sogni di ACIPeA (Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti) e la musica del pianista irpino Luis Di Gennaro.

L’invito ufficiale lo lasciamo ai giovanissimi del Forum dei Giovani di Mercogliano, rappresentati dal Presidente Chiara Dello Russo «Si riparte e noi vogliamo farlo in compagnia. Abbiamo tanta voglia di condividere e di confrontarci. Quale modo migliore di incontrare voi e tanti artisti irpini?! You are ready?»