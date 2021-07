Avellino – Detenzione di sostanza stupefacente

Ventenne denunciato dai Carabinieri, sequestrati 25 grammi di cocaina

Avellino – Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In tale contesto un’altra attività è stata condotta nel capoluogo irpino dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un ventenne di Forino ritenuto responsabile di “Detenzione di sostanza stupefacente”.

Nella tarda serata di ieri, durante un servizio perlustrativo, i Carabinieri hanno fermato il giovane alla guida della sua autovettura. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento e, all’esito della perquisizione personale e veicolare, ben occultato sotto al sedile di guida, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 25 grammi di cocaina.

La droga è stata sottoposta a sequestro e per il ventenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.