Di Gregorio: "Riflettere su Dante significa uscire dall' isolamento e rimanere legati al nostro territorio"

Oggi 23 luglio, presso il Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, si è tenuta la presentazione della nona edizione de “il borgo dei filosofi.

«Questa è la prima uscita sul territorio e ci siamo concentrati su di una serie di eventi culturali che coinvolgono tutto il territorio irpino. Un evento dedicato ai piccoli borghi ma che coinvolge un po’ tutto ciò che racconta l’Irpinia. Siamo alla IX edizione e questa iniziativa ci è parsa da subito come una possibilità ideale per non trascurare nessuno dei 118 comuni» ha dichiarato Donatella Cagnazzo, presidente della Fondazione Sistema Irpinia.

Ma il reale protagonista dell’iniziativa è proprio il sommo vate, Dante Alighieri, emblema della cultura per antonomasia ed esempio portante per le nuove generazioni: «Dovevamo riaprire un dibattito culturale per le nuove generazioni, per i cittadini. Riflettere su Dante significa riflettere su un intellettuale universale che può darci una mano ad uscire da questa situazione di isolamento, in cui ci siamo trovati, offrendoci una prospettiva, per rimanere legati al nostro territorio» – così ha spiegato Angelo Antonio Di Gregorio del comitato de “Il Borgo dei Filosofi”.

Un approfondimento culturale a tutto tondo su Dante e sulla sua vasta cultura è stato offerto tramite una “Lectio Magistralis” dell’accademico e critico letterario, Alberto Granese il quale ha spiegato: «Dante va considerato in primis come un poeta, legato principalmente al mondo della letteratura; ciò non toglie il fatto che l’autore godesse di una cultura enciclopedica, vastissima, che da una parte è collegata ad un mondo classico con la conoscenza dei classici come quelli di Virgilio e Lucano. Oltre ad essere un buon conoscitore della Bibbia era anche a conoscenza dei Padri della Chiesa, basti pensare a Tommaso D’ Aquino. Dante non ha una conoscenza filologica ma utilizza le fonti, su una base di una particolare strategia compositiva, attraverso cui costruisce la struttura del testo».

Infine, a concludere l’incontro le parole di Rosanna Repole: « Noi abbiamo sempre, nel rispetto delle norme anti-covid, tentato di organizzare una serie di eventi, anche da remoto e adesso riprendiamo con questo progetto che mette insieme più cose come Dante, emblema culturale di quello che può essere elemento di formazione per le nuove generazioni, i borghi, le istituzioni, le associazioni. Questo tipo di iniziativa, risponde a tutti questi bisogni che aiutano a crescere».

Di seguito il programma:

Venerdì, 28 Agosto

17:30

Montefusco

Dante, dell’immagine e dell’inimmaginabile

Ciro Perna, Michele Rinaldi

Modera: Carmela Covino

Lunedì, 30 Agosto

17:30

Lapio, Palazzo Filangieri

Dante, dell’amore e della verità

Gualberto Alvino, Luca Maria Spagnuolo

Modera: Melissa Giannetta

Giovedì, 02 Settembre

17:30

Sant’Angelo dei Lombardi, Goleto

Dante, della città e dell’esilio

Nello Preterossi, Marco Grimaldi, Vito Limone

Modera: Giuseppe Sicuranza

Venerdì, 03 Settembre

17:30

Bisaccia, Castello ducale

Immaginare la Commedia

Mico Capasso, Rino Ferrante

Modera: Lucia Pappalardo

Sabato, 04 Settembre

17:30

Rocca San Felice

Dante, della giustizia e della pena

Massimo Adinolfi, Antonio Del Castello

Modera: Andrea Salvo Rossi

Domenica, 05 Settembre

17.30

Mercogliano, Loreto

Il cosmo di Dante

Giuseppe Alvino, Toni Feoli

Modera: Maria Consiglia Alvino

Domenica 11 Settembre

17:30

Avella, Museo Mia

Dante, del linguaggio e della lingua

Andrea Mazzucchi, Chiara De Caprio

Modera: Titina Di Franza

Sabato, 18 Settembre

17:30

Castello di Gesualdo

Dante, della poesia e della conoscenza

Vittorio Celotto, Davide Grossi

Modera: Laura Polzone

Martedì, 05 Ottobre

17:30

Avellino, Carcere Borbonico

Lectio Magistralis di Giulio d’Onofrio

Modera: Angelo Antonio Di Gregorio