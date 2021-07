Ai due sacerdoti è stata consegnata una pergamena di ringraziamento per la cura pastorale delle due comunità

Questa mattina, presso la Sala Consiliare della Città di Montoro, il Sindaco Avv. Girolamo Giaquinto e alcuni membri dell’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità montorese, hanno salutato i Sacerdoti Don Francesco Sessa e Don Adriano D’Amore che si apprestano a lasciare le Parrocchie Santi Leucio e Pantaleone in Borgo e San Valentiniano Vescovo in Banzano.

A Don Francesco Sessa, che ha regalato una statua di San Pantaleone compatrono della Città di Montoro, i migliori auguri per il nuovo incarico di Parroco delle comunità di Aiello, Campomanfoli, Torello e Santa Maria a Favore in Castel San Giorgio e a Don Adriano D’Amore per il nuovo incarico di Parroco della comunità di Piano avvicendandosi a Don Francesco Massa, assente per motivi personali, che saluterà la Parrocchia Santi Giovanni Battista e Nicola da Tolentino il 12 settembre ed anche in quell’occasione sarà consegnata una pergamena di ringraziamento.