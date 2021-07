Montoro – l’Istituto Abate F. Galiani vince la miglior sceneggiatura al “School Movie-Cinedù”

Grandi soddisfazioni per gli alunni della III C che vincono con il corto “ Sogni in gabbia”

Il comune di Montoro, tramite apposita nota facebook, esprime le sue congratulazioni all’Istituto Comprensivo “Abate F. Galiani” per i traguardi raggiunti nella rassegna cinematografica “School Movie-Cinedù”.

Grandi soddisfazioni per gli alunni della III C della secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Abate F. Galiani” di Montoro, i quali hanno vinto il premio come migliore sceneggiatura per il cortometraggio che hanno realizzato dal titolo “ Sogni in gabbia”, nell’ambito della rassegna cinematografica per Istituti Scolastici “School Movie-Cinedù” che consiste nella realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I Grado che aderiscono al progetto. Gli alunni sono stati coinvolti in tutte le fasi riguardanti la realizzazione del corto: scelta del tema da trattare, stesura del soggetto e della sceneggiatura, interpretazione.

Il cortometraggio è stato girato prima del lockdown, esattamente il 4 marzo 2020 all’indomani della sospensione delle attività didattiche in tutta Italia, con una tematica oggi più che mai lungimirante: il coraggio.

I ragazzi hanno dato voce ai propri bisogni portando in scena il coraggio di affrontare la paura di crescere, di confrontarsi con le difficoltà della loro delicata età; il coraggio di vivere la “diversità” come un grande dono.

“Sogni in gabbia” è la storia di un gruppo di adolescenti che si racconta tra una prova e l’altra che porterà a scoprire la tragedia di Giada, l’isolamento di Nemo, l’esperienza di Veronica ma anche il mondo di Francesca, una ragazza con un dono speciale che sarà la chiave di volta di questa storia.

Anche quest’anno la partecipazione al progetto School Movie si è avvalsa della collaborazione sinergica di un nutrito gruppo di docenti che hanno seguito i ragazzi con entusiasmo e passione.

Due guest star d’eccezione: la dirigente prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo e il Sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto che con simpatia e ironia hanno interpretano se stessi.

Alla manifestazione di premiazione hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura avv. Raffaele Guariniello e la consigliera comunale Debora Giaquinto, i quali si sono complimentati con i ragazzi e i docenti coinvolti in questa affascinate opera sia per la qualità del lavoro realizzato ma soprattutto per il tema trattato.