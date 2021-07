Atripalda – Premiata la Protezione Civile per la lotta al Covid

Premiati i volontari che hanno aiutato la collettività durante il primo lockdown

Si è svolta oggi, presso il Palazzo Civico di Atripalda, la cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze e dell’encomio deliberate dal Consiglio Comunale di Atripalda, per gli operatori volontari delle Protezione Civile che si sono distinti durante l’inizio della lotta al Covid.

Alla premiazione erano presenti il sindaco Giuseppe Spagnuolo, il consigliere delegato alla Protezione Civile, Giuliana De Vinco, il Prefetto di Avellino Paola Spena e la Dirigente della Protezione Civile Campania, Claudia Campobasso.

Il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, ha così dichiarato: «Sono i volontari del primo lockdown, che per tre mesi, in un momento in cui era anche difficile capire la portata di quello che stava succedendo, non hanno esitato a mettersi a disposizione della cittadinanza e hanno dato una mano a tutti colore che non potevano uscire di casa, non avevano neanche la possibilità di raggiungere un qualsiasi posto per una qualsiasi esigenza. In quei momenti si sono immediatamente messi a disposizione con spirito altruistico davvero encomiabile, dando una mano alla città.

Noi come consiglio comunale abbiamo deciso di conferire queste benemerenze, in realtà già lo scorso anno, però abbiamo rimandato questa cerimonia pubblica per le restrizione che c’erano. Per questa cerimonia ringrazio il prefetto Spena e la Dirigente della Protezione Civile Regionale per la loro presenza, dato che essendo una benemerenze che viene conferita proprio per lo spirito avuto, ed è giusto che siano presenti le autorità.»

In seguito ha preso parola proprio il Prefetto di Avellino, Paola Spena, che ha dichiarato: «Ho accolto con entusiasmo l’invito del sindaco ed è un piacere essere qui, perché offrire un riconoscimento di tutta la collettività a ragazzi che, in una prima fase, quella del primo lockdown, dove c’era un nemico che non si sapeva come combattere e preoccupava tutti, sono stati un esempio di solidarietà, di buona cittadinanza, di esempio da seguire. Quindi, dare questo riconoscimento non solo è un apprezzamento, ma è uno stimolo per i cittadini a esprimere al meglio le loro capacità, e non dimentichiamoci che comunque abbiamo ancora una situazione da tenere sotto controllo, perché è vero che la campagna vaccinale sta andando abbastanza bene, è vero che i contaggi sono ancora contenuti, ma come vediamo in tutto il contesto, la Variante Delta, comunque, incalza. Quindi è importante continuare a vaccinarsi e continuare a rispettare le regole.»

In fine, anche la Dirigente della Protezione Civile Campania, Claudia Campobasso ha preso parola, dichiarando: «Molto bella questa iniziativa del comune di Atripalda, che da un riconoscimento e un ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, che ricordiamo dalla prima ora, dal lontano febbraio 2020, sono stati impegnati ininterrottamente per l’emergenza Covid. Io però vorrei ricordare che la Protezione Civile, i volontari, sono disponibili sempre, in qualunque circostanza e in qualunque emergenza. In questa Covid, un emergenza pandemica, li abbiamo visti ininterrottamente, ma davvero io vorrei ringraziarli perché sono sempre presenti e non fanno mai mancare il loro apporto e la loro collaborazione anche per emergenze concomitanti. Per tante cose che succedono nel territorio regionale e loro sono sempre disponibili e ricordiamo che sono “volontari”. Volontari per cui dedicano il loro tempo libero, davvero, alla solidarietà e alla Protezione Civile.»