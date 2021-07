Denunciato dai Carabinieri

Montella – I Carabinieri della Stazione di Montella, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un uomo ritenuto responsabile dei reati di “Detenzione abusiva di armi” e “Omessa custodia di armi”.

I militari, nel procedere ai predetti controlli, hanno accertato che non erano state adottate le dovute cautele per la custodia di due revolver da parte del titolare: all’atto delle verifiche, le “Smith e Wesson” calibro 38 erano occultate sotto un cuscino del divano in cucina.

Veniva altresì constatata la detenzione di un fucile da caccia con relativo munizionamento, ereditato e non denunciato alla locale Stazione Carabinieri.

Nei confronti del predetto è scattata pertanto la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Le armi sono state sottoposte a sequestro.