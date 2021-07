Con deliberazione di consiglio è stato approvato il regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti e relative agevolazioni.

6. per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico – culturale.

5. Valore ISEE conseguito nell’anno precedente non superiore a Euro 9.000,00

risultano, iscritti nelle liste dei disoccupati del Centro per l’Impiego;

c. Nuclei familiari anagrafici con la presenza di soggetti che indipendentemente dall’età, risultano invalidi civili al 50% (grado d’invalidità minimo) ( accertata da Commissione Medica Pubblica);

b. Persone di età non inferiore a 75 anni;

3) E’ prevista la riduzione del 50% della tariffa per la tassa sui rifiuti solidi urbani interni per l’abitazione principale e relative pertinenze occupate da nuclei familiari i cui componenti (uno o più) possiedono i seguenti requisiti:

ISEE conseguito nell’anno precedente non superiore ad €. 2.000,00

7.Riduzioni per chiusura o limitazione attività utenze non domestiche a seguito emergenza Covid-19. Per il solo anno 2021 sono applicate le seguenti riduzioni:

a) riduzione della quota variabile nella misura sotto indicata per tutte le categorie TARI che hanno subito provvedimenti di chiusura e/o restrizioni nell’esercizio dell’attività.

1. Musei, scuole, associazioni 50%

2. Cinema, discoteche, sale da ballo 60%

3. Strutture e impianti sportivi 50%

4. Strutture ricettive (alberghi, B&B ecc.)50%

5.Ristoranti 50%

6. Attività di pubblico esercizio 40%

7. Altre 40%

b) riduzione della quota variabile TARI nella misura del 50% per le utenze che presentano apposita documentazione da cui si evince il calo del fatturato di almeno il 40% quale confronto fra il 2020 ed il 2019.

Le riduzioni di cui al punto a), sono riconosciute automaticamente, mentre quelle del punto b) a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, che deve attestare la riduzione di cali e produrre la richiesta con allegata documentazione necessaria entro il 31/07/2021.