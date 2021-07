L'evento avverrà all'interno della manifestazione "'Vite in penombra', ossia venticinque storie di donne e uomini venuti dal mare"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di “Comunità Accogliente”:

“L’associazione “Comunità Accogliente” presenta:

“‘Vite in penombra’ ossia venticinque storie di donne e uomini venuti dal mare.”

Con il patrocinio del Comune di Mercogliano.

Domenica 18 Luglio ore 17.30, piazzale antistante Farmacia “Nevola”- viale San Modestino- Mercogliano

Presentazione del libro “Napolinegra” di Vincenzo Sbrizzi (IOD Edizioni)

Saluti istituzionali:

Elena Pagano, assessore alle politiche sociali del Comune di Mercogliano

Introduzione:

Letizia Monaco, associazione “Comunità Accogliente”

Interventi:

Gennaro Avallone, docente Studi politici e sociali – Università di Salerno

Dimitri Meka Pierre, volontario dell’associazione “Comunità Accogliente” e protagonista di una delle storie

Vincenzo Sbrizzi, autore del libro “Napolinegra”

Modera:

Alfredo Picariello, giornalista di Irpinianews

Nota:

In caso di pioggia l’evento si terrà presso la sede dell’associazione “Comunità accogliente” in via Matteotti (ex scuola elementare) Mercogliano”