“Esprimo tutto il mio cordoglio per le vittime e i dispersi causati dalle alluvioni che dalle prime ore del mattino di oggi si sono abbattute su Germania e Belgio.

Per aiutare le popolazioni locali, fortemente colpite dalle piogge e dal pericolo dell’esondazione del fiume Mosa, l’Italia ha organizzato una missione internazionale di soccorso in Belgio.

Dall’aeroporto di Venezia Tessere sta per partire alla volta di Liegi un C130 dell’Aeronautica con a bordo uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco. In particolare, giungerà in Vallonia un modulo operativo acquatico-Base (MO-CRAB), composto da dieci unità e relativi mezzi operativi. In contemporanea, con un velivolo P180 della Protezione Civile giungerà sul posto un team di professionisti del soccorso civile per assicurare il massimo del supporto da parte dell’Italia. Grazie ai Vigili del Fuoco, donne e uomini sempre pronti ad aiutare lì dove c’è bisogno di loro“.

È quanto dichiara il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, annunciando l’invio di soccorsi in Belgio in aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione.