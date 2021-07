Presso la Bottega del Sottoscala

San Michele di Serino – Il 16 luglio alle ore 20.00 presso La Bottega del Sottoscala (San Michele di Serino, entrata via Cremona) appuntamento immancabile con Salvatore Gatto e le sue guarattelle: “Il sogno di Pulcinella” spettacolo dedicato ai piccoli (e anche ai più grandi).

“L’appuntamento con il caro amico Salvatore è un piacere che fortunatamente accade ogni anno. Oltre l’ammirazione artistica mi lega a lui una profonda amicizia” – dice Nicola Mariconda, direttore artistico della rassegna (R) Esistiamo – Contagiati dalla Cultura – “I suoi spettacoli sono per i piccoli ma anche e soprattutto per i grandi che, guardando Pulcinella e gli altri personaggi, tornano un po’ bambini”.

“Salvatore Gatto” – continua Mariconda – “Dal 1980 porta in giro, per le strade, le piazze, i teatri e i festival, le Guarattelle: spettacolo di burattini della tradizione napoletana, già in viaggio almeno dalla fine 1400. Pulcinella è il protagonista e, insieme ai personaggi che si succedono sulla ribalta, racconta vicende giornaliere e storie di vita popolare”.

“L’arte di fantocci e pupazzi è arcaica: la storia del Teatro di Animazione risale all’antichità egizia, alla Cina, alla Grecia classica, all’India, dove elementi di spettacolo erano figure di legno o argilla, e dove, statue e maschere, adottate dagli sciamani, possono addirittura collegarsi a culti sacri, prima di diventare mezzi d’intrattenimento“, afferma Mariconda.

“Già dal millecinquecento, marionette e burattini sono rappresentati da pupazzi di stoffa, metallo o legno. I burattini sono composti da testa e mani di legno o cartapesta, e da un corpo di stoffa, entro il quale il burattinaio, infilando la mano, muove ed anima il fantoccio“, prosegue Mariconda.

“La marionetta è più articolata, poiché è a figura intera, manovrata dall’alto con fili o stecche: due per le braccia, due per le gambe, una in vita ed una per la testa. E’ l’operatore, con gesti e parole, ad infondere vita ai personaggi“, conclude Mariconda.

Uno spettacolo da non perdere che si terrà a San Michele di Serino alle ore 20.00 presso La Bottega del Sottoscala (locali sottostanti scuole elementari – entrata via Cremona). Lo spettacolo si svolgerà all’aperto, prenotazione obbligatoria al #3474007378, max 50 posti, biglietto intero piccoli 5 euro.