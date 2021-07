In piazza Municipio

Grottolella – Domenica 18 luglio c.a. in piazza Municipio a Grottolella (Av) verrà allestito alle ore 9:30 un banchetto di raccolta firme e autenticazione delle firme a sostegno della richiesta di referendum abrogativo della legge 11 febbraio 1992, n. 157 inerente le “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Possono firmare tutti i cittadini italiani maggiorenni presentando un valido documento di identità con foto (carta di identità, patente, passaporto).

Un’iniziativa promossa dalla referente irpina del Comitato “Si Aboliamo la Caccia” Sara Spiniello.

Chi non ha la possibilità di recarsi al banchetto di domenica può recarsi a firmare presso l’ufficio elettorale del proprio Comune. La raccolta prosegue fino a metà settembre e l’obiettivo è quello di raggiungere le 500mila firme.