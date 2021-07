Il Comune è in attesa di un importante finanziamento per il riammodernamento dell'intera rete idrica locale

Il Comune di Grottaminarda con il rinnovo, negli ultimi 3 anni, di 5 Km di conduttura idrica sta cercando di svolgere il proprio compito in attesa di un importante finanziamento di un milione e seicentomila euro dalla Regione e dall’Europa, per il riammodernamento dell’intera rete idrica locale.

In questo momento a Grottaminarda viene corrisposta la portata massima e grazie al potenziale del proprio serbatoio si riesce a limitare i disagi che pur ci sono. Come nel caso del guasto di ieri, a Villamaina, che non ha comportato ulteriori sospensioni se non quella (purtroppo) consueta delle ore notturne.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Grottaminarda intanto ringraziano tutti i cittadini che fanno un utilizzo parsimonioso della risorsa idrica, esclusivamente per normali attività alimentari ed igienico-sanitarie, evitando l’uso irriguo di giardini ed orti o per il riempimento di piscine o per il lavaggio di auto. Bisogna continuare su questa linea per evitare gli sprechi. E grazie alla progettualità del Comune, in sinergia con l’Alto Calore, si punta ad eliminare anche gli sprechi nelle condutture con l’ammodernamento e l’estensione della rete idrica locale prevista per l’anno prossimo.