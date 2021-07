Più di trecento associazioni delle province si ritroveranno per celebrare uno degli appuntamenti più importanti della vita associativa

E’ in programma domani pomeriggio alle ore 17.00 presso la sala convegni comunale Thomas Menino di Palazzo Portoghesi a Grottaminarda (Avellino) l’Assemblea ordinaria dei Soci del CSV Irpinia Sannio.



Più di trecento associazioni delle province di Avellino e Benevento si ritroveranno – in presenza ed a distanza – per celebrare uno degli appuntamenti più importanti della vita associativa del CSV. Grazie alla disponibilità della locale amministrazione comunale che ospiterà l’appuntamento presso Palazzo Portoghesi, il Comune Grottaminarda si ritroverà così per una giornata ad essere il centro del mondo del volontariato irpino e sannita.



“Ci apprestiamo a celebrare l’Assemblea ordinaria dei Soci – il commento del presidente del CSV Irpinia Sannio Raffaele Amore -, un appuntamento di grande importanza per noi che offre alle associazioni la possibilità di incontrarsi e confrontarsi sulle questioni più rilevanti della vita associativa del Centro Servizi. A nome della struttura del CSV voglio ringraziare il Comune di Grottaminarda, nelle figure del sindaco Angelo Cobino e del consigliere delegato all’Associazionismo Rocco De Luca per la disponibilità dimostrata nei confronti del nostro Centro”.



“Siamo orgogliosi del fatto che il Csv Irpinia Sannio abbia scelto Grottaminarda per la propria assemblea dei soci – afferma Rocco De Luca, delegato comunale ai rapporti con le Associazioni –, qualora si dovessero creare le condizioni per collaborare con il Comune saremo a disposizione. La funzione del volontariato in generale, ed in questo periodo in particolare, è fondamentale per la società. Durante la fase più difficile dell’emergenza sanitaria i volontari sono stati sempre in prima linea per dare supporto ed assistenza a chiunque ne avesse necessità, ed anche oggi il loro contributo, ad esempio presso i Centri vaccinali, è indispensabile”.



“L’Amministrazione comunale è ben lieta di ospitare l’iniziativa – aggiunge il Sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino – e di mettere a disposizione le proprie strutture per far incontrare questi organismi. Il Csv Irpinia Sannio rappresenta una sfida del Terzo settore, con oltre 300 associazioni è il secondo Centro Servizi della Campania. Attraverso il nostro Delegato, Rocco De Luca, siamo particolarmente vicini alle associazioni di volontariato che in questo momento stanno dando il loro grande contributo, senza strumentalizzazioni politiche, per la crescita sociale e culturale delle nostre comunità”.