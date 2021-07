Ariano Irpino – Adottato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA)

Adottato il PUA di iniziativa privata, in zona omogenea B1, per un’area sita in località Brecceto

Il comune di Ariano Irpino (Av), con apposita nota, comunica che: Con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 22/06/2021 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, in zona omogenea B1, presentato da soggetti proprietari, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 16/2004 per un’area in località Brecceto. Gli elaborati del PUA sono pubblicati sul sito del Comune https://arianoirpino.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC del 12/07/2021. Nel suddetto periodo gli atti rimarranno, comunque, a libera visione del pubblico presso la Segreteria Comunale in Piazza Plebiscito e presso gli uffici dell’Area Tecnica, siti alla Via Tribunali (Palazzo degli Uffici), terzo piano, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Durante il periodo di pubblicazione degli atti chiunque intenda formulare osservazioni dovrà presentarle in duplice copia: 1) al protocollo generale dell’Ente sito in Piazza Plebiscito che ne rilascerà ricevuta; 2) a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.arianoirpino@asmepec.it Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it