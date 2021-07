Monteforte Irpino – Auto in fiamme sulla A16

Il veicolo è stato spento da una squadra dei Vigili del Fuoco

Monteforte Irpino – Finiscono prima di iniziare le vacanze di una famiglia di quattro persone originarie di San Prisco in provincia di Caserta, infatti intorno alle ore 14.30 di oggi 10 luglio, in transito sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km. 38 in direzione Canosa, la loro auto ha improvvisamente preso fuoco e hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo.

Il veicolo avvolto dalle fiamme è stato spento da una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, che ha anche messo in sicurezza l’area.

Per le quattro persone, oltre alla rinuncia della tanto attesa vacanza, nessuna conseguenza.