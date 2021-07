Per liberare un 34enne

Mercogliano - I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda mattinata di oggi 10 luglio, sono intervenuti in via Nazionale Torrette a Mercogliano, per soccorrere un uomo di 34 anni rimasto bloccato nella stanza adibita a servizio Bancomat di una filiale di una banca locale, per la rottura della serratura.

Il pronto intervento della squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso di liberare la persona bloccata e di ripristinare il regolare funzionamento della porta del locale A. T. M.