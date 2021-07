E' possibile iscriversi fino al 17 luglio 2021

Per professionisti di tutte le età, laureati fino a 35 anni, laureandi entro luglio 2021 e studenti delle Università o delle scuole assimilabili, c’è tempo fino a sabato 17 luglio per iscriversi alla IX edizione del Premio Simonetta Bastelli “Architettura e natura 2021”.

Il concorso – bandito dall’Associazione culturale Simonetta Bastelli, in collaborazione con il Comune di San Venanzo (TR) – premierà i migliori “progetti che esaltano il rapporto tra architettura e natura negli spazi aperti urbani”.

Quattro le sezioni alle quali è possibile partecipare: Professionisti, Giovani, Tesi di laurea e Studenti.

Per ciascuna delle categorie sono previste differenti modalità per l’invio degli elaborati ma la data d’iscrizione scadrà per tutte il 17 luglio prossimo.

Come stabilito all’art. 6 del Regolamento, ai vincitori saranno consegnate una targa e un diploma. Non sono previsti premi in denaro.

Fonte: cliclavoro.gov.it