Presso la Bottega del Sottoscala

San Michele di Serino – Venerdì 9 e sabato 10 luglio alle ore 21.00 presso la Bottega del Sottoscala (San Michele di Serino) il prossimo appuntamento della rassegna teatrale R)ESistiamo – Contagiati dalla Cultura: Vernicefresca Teatro e Polluce – Associazione di Promozione Sociale presentano: *Art in mood* da un idea di Gaetano Battista con: Ross Massari | Gaetano Battista e Nicola Mariconda; musicista: Mario Rago; prenotazione obbligatoria: 3474007378.

“Una performance artistica itinerante che cattura il pubblico con i suoi colori, con i suoi suoni e lo coinvolge nel suo turbinio creativo. Un vecchio baraccone circense è in cerca di luoghi dove poter raccontare le proprie storie, le proprie avventure”. A parlare è Gaetano Battista, ideatore dello spettacolo.

“Gli artisti porteranno il pubblico in un linguaggio ed in un’epoca antica attraverso i racconti e le storie tratte dai “ cunti” di Giambattista Basile e Roberto De Simone. Una parata di artisti di strada, – prosegue Battista – spinti dalla musica della propria banda passeggerà per il borgo antico e poi si separerà per raccontare le proprie storie, i propri miti e di nuovo poi si riunirà per poter proseguire questa processione alla ricerca di porticati, stradine abbandonate, portoni antichi, colorandoli con la musica e le parole e donando nuova vita a luoghi ormai assopiti”.

“Art In mood” – continua Battista – “è uno spettacolo itinerante che può essere anche trasformato in forma di teatro di prosa, senza allontanarsi dalla spontaneità e dall’animo dell’improvvisazione teatrale che caratterizza il teatro di strada. Uno spettacolo che ricorda la commedia dell’arte del ‘600, quando i barracconi, che trasportavano il teatro itinerante si fermavano nelle piazze dei paesi che gli accoglievano, per fermarsi e raccontare il proprio spettacolo, usando i trucchi dell’arte di strada. Uno spettacolo adatto a tutte le età, che fa divertire attraverso la leggende popolare e l’arte dell’improvvisazione teatrale”.

*Art in mood* da un idea di Gaetano Battista con: Ross Massari | Gaetano Battista e Nicola Mariconda; musicista: Mario Rago. Lo spettacolo si terrà a San Michele di Serino presso la Bottega del Sottoscala (entrata via Cremona).

Prenotazione obbligatoria: 3474007378; max 50 posti. Biglietto intero: 8 euro; ridotto under 18: 5 euro.