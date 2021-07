Prefetto Spena: “Grande plauso a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine”

Il ringraziamento è per per l’arresto dei responsabili dell’attentato, perpetrato nel 2020, presso il Centro per l’Impiego

Riportiamo il comunicato stampa della Prefettura di Avellino. L’operazione di questa mattina, che rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa, conferma lo sforzo e l’impegno delle Forze di Polizia coordinate dalla Autorità Giudiziaria, per contrastare i fenomeni criminali sul territorio. «Grande plauso – afferma il Prefetto di Avellino Paola Spena - a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine cui va il mio personale riconoscimento e quello dell’intera comunità per l’arresto dei responsabili dell’attentato perpetrato lo scorso anno, in piena pandemia, presso il Centro per l’Impiego. Episodio che destò all’epoca grande allarme e preoccupazione che peraltro è stato diretto contro la sede di un Ufficio che ha come mission quella di creare prospettive di lavoro per tanti cittadini in difficoltà». Questo risultato vale a rassicurare la collettività sulla complessiva capacità delle FF.O. di intervenire a tutela della sicurezza dei cittadini. L’intenso lavoro investigativo ha consentito di sventare, infatti, ulteriori attentati che sarebbero stati progettati dagli stessi malviventi, garantendo una significativa azione di prevenzione volta ad evitare il ripetersi di ulteriori minacce alla sicurezza delle persone. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it