Fit Cisl – Langella: “Stop ad autobus sardine, investire su risorse umane”

Stamattina la conferenza stampa di Fit Cisl Irpinia Sannio su questione trasporti e rifiuti

Oggi, 8 luglio, presso L’ hotel de la Ville, si è tenuta la conferenza stampa di Fit Cisl Irpinia Sannio diretta ad una approfonda analisi delle diverse vertenze ancora aperte sul nostro territorio nel settore trasporti e rifiuti.

Presenti sia il Segretario Generale Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, che il Segretario Generale Fit Cisl Avellino, Francesco Codella.

«Finalmente dopo tanto tempo e tante pressioni da parte nostra, siamo riusciti a vedere spiragli positivi. Settimana scorsa è stato approvato il piano industriale che ora deve passare per l’ assemblea dei sindaci per essere poi definitivamente approvato in consiglio ad ottobre. Ci sono delle idee importanti sulle infrastrutture, impiantistica, come il biodigestore di Chianche, approvato anche se alcuni consiglieri si sono astenuti al voto. Noi siamo dell’ idea che l’ impiantistica va fatta per il futuro della gestione dei rifiuti, sia per un interesse occupazionale ma anche per un interesse collettivo dei cittadini» – ha così dichiarato Codella commentando il piano di Sto Rifiuti.

Parole spese anche per l’ associazione Irpiniambiente, che sembra essere pronta a prendere le redini della gestione del ciclo integrato dei rifiuti: «Irpiniambiente, anche attraverso la nostra collaborazione, ha attuato un piano che va in parallelo a quello dell’Ato rifiuti che si sta attrezzando per l’ acquisto di alcune sedi, ha messo in sicurezza i lavoratori anche attraverso un piano vaccinazioni preciso e puntuale e crediamo che Irpiniambiente sia soggetto giusto per continuare tale ciclo».

Non è poi mancato l’ intervento del segretario generale Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, in merito al nuovo corso dell’azienda di traporti Air, alla fusione con Eav ed all’assorbimento dei servizi delle società Buonotourist e CLP, che afferma: «Finalmente una bella idea da parte della Regione, ci contavamo e ci speravamo. Non è ancora definitivo e domani ci sarà il primo incontro in Regione dove Air comincerà ad assorbire nuove aziende, si parlerà di incorporare quello che è il CLP e Buonotourist, territorio di Caserta e parte del territorio di Salerno. Air sarà una grande azienda, sotto l’holding di Eav, che gestirà il trasporto su gomma. Abbiamo una regione che ha circa 6 milioni di cittadini che hanno bisogno di trasporti. Dai dati della Regione stessa ci risulta che oltre il 50% degli abitanti chiede il trasporto. Nelle aree dove non è presente una rete ferroviaria forte c’è bisogno del trasporto su gomma”.

L’obiettivo è certamente quello di garantire i servizi e sicurezza, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid: «Se c’è la certezza che l’ autobus passi, di sicuro si potrebbe evitare quello che è il traffico cittadino e anche ridurre lo smog - ha affermato lo stesso Langella - Noi speriamo vivamente che a settembre inizi la scuola e che si riattivino autonomamente i servizi ad essa dedicati. Non ci sarà più l’ idea di un autobus affollato, ci sarà comunque il timore di essere a contatto con altre persone e dunque l’ “autobus sardine” non potrà più esistere. Bisogna investire sui mezzi, su risorse umane e autisti che diano la garanzia di non rimanere a piedi alla fermata. Spero che questo progetto possa essere d’ aiuto a quella che è l’ idea di mobilità».