Momenti di panico ad Avellino durante i festeggiamenti per la vittoria dell‘Italia alla semifinale degli Euro2020

Ieri sera, nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia contro la Spagna agli Europei 2020, il clima di gioia ed entusiasmo è stato frantumato dal suono di colpi di proiettile.

Più precisamente, in Viale Italia ad Avellino, alcuni proiettili sono stati sparati contro un’automobile, una berlina Alfa Romeo, in sosta lungo la strada proprio all’altezza dell’incrocio tra via De Concilii e Viale Italia.

Due le persone rimaste ferite, padre e figlio, che dopo l’accaduto sono stati urgentemente trasportati all’Ospedale “Moscati” di Avellino per tutte le cure necessarie.

Sul posto, sono intervenuti Carabinieri, Guardia di Finanza, agenti della Polizia e sanitari del 118.

Sono in corso ulteriori accertamenti.